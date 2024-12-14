Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Сами снег убирайте и курьерами пашите": Мигранты после нового запрета пугают "ленивых" русских отъездом

"Сами снег убирайте и курьерами пашите": Мигранты после нового запрета пугают "ленивых" русских отъездом

вот прислал наш подписчик: Вы с кем хотите остаться господа россияны ? Кто развалиль Советский Союз и какое гасударства взяло на себя роль право прёмника СССР ?                                Во время советского союза все оснавний промишленност и производства стройилас в оснавном Россие ,Украине и Белоруссы с участием всех республик и гражданамы СССР без разбора на нациы и религие , так как счталос эты республикы центр советского государства и ливеную долю этых строителей составлялы в этых стройках госдарстнвенного значения те республикы койых било рождаемост велик ! И это всё осталос там где их стройлы , и некто на ных не претендоваль и не претендуеть ! За 70 лет сосуштвования это государства мы все считалы друг - друга роднимы братямы и гореч - в радость , нашы деды и продеды прошлы через голод ,холод  и через сколка бойёв плечом к плечу ! Те кого вы считаете сегодня чуркамы эты деты и внукы тех кто вашых дедов и бабушек эвакувиринных из огнем окутонных фашистамы регионов , приютиль у себя на родине как родных детей ,кормилы - оделы и обучалы в школах  и иниститутах ,далы оброзавание и ремесло .

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Мне же ты предложил...
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2 час.
Андрей
Масквичу! Понимаешь, западло метлу и лопату в руки взять...он же масквич...А кто больше всех вписывался за ЕБНа - не масквичи ли? Прыгали от радости, когда расстреливали Верховный   Совет
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51 мин.
В С
Да мы этот снег убирали по всей истории своего существования и всегда справлялись. А вы , аульные жители, сколько лет назад научились снег убирать ?!
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51 мин.

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