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ФСБ задержала в Крыму россиянина, готовившего теракт по заданию СБУ

ФСБ задержала в Крыму россиянина, готовившего теракт по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о дислокации военных объектов и готовил теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ в Симферополе.

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