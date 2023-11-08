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Петр Чернышев показал, как выглядит пятилетняя дочь Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев показал, как выглядит пятилетняя дочь Анастасии Заворотнюк

Лицо дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Милы фанаты видели всего несколько раз. Родители оберегают девочку от публичности, однако недавно фигурист взял дочь с собой на ледовое шоу Татьяны Навки.

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