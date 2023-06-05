AP: осужденный за шпионаж бывший сотрудник ФБР Ханссен умер по естественным причинам

Смерть осужденного за шпионаж в пользу СССР и Российской Федерации бывшего сотрудника Федерального бюро расследований США (ФБР) Роберта Ханссен произошла по естественным причинам, сообщает со ссылкой на собственные источники Associated Press.
Смерть осужденного за шпионаж в пользу СССР и Российской Федерации бывшего сотрудника Федерального бюро расследований США (ФБР) Роберта Ханссен произошла по естественным причинам, сообщает со ссылкой на собственные источники Associated Press.
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