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AP: осужденный за шпионаж бывший сотрудник ФБР Ханссен умер по естественным причинам

AP: осужденный за шпионаж бывший сотрудник ФБР Ханссен умер по естественным причинам

Смерть осужденного за шпионаж в пользу СССР и Российской Федерации бывшего сотрудника Федерального бюро расследований США (ФБР) Роберта Ханссен произошла по естественным причинам, сообщает со ссылкой на собственные источники Associated Press.

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