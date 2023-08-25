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Джессика Пегула: «Не считаю себя особо популярной»

Сейчас 29-летняя Пегула – третья ракетка мира и чемпионка двух турниров WTA 1000. «Я это принимаю. Я вышла на пике уже во взрослом возрасте, хотя до этого всегда держалась тихо – мало пишу в соцсетях, не считаю себя особо популярной.

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