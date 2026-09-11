Губернатор Орловской области наградил Академию ФСО за заслуги

Губернатор Андрей Клычков вручил Академии ФСО знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» II степени, отметив её 60-летие и открытие нового исторического комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым