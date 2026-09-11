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Орловские новости

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Губернатор Орловской области наградил Академию ФСО за заслуги

Губернатор Орловской области наградил Академию ФСО за заслуги

Губернатор Андрей Клычков вручил Академии ФСО знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» II степени, отметив её 60-летие и открытие нового исторического комплекса.

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