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Закон и Порядок

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Не выходит каменный цветок у пиндосов

Не выходит каменный цветок у пиндосов

Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.

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