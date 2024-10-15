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Генетик Петрова: наследственный рак груди развивается в 10% случаев

Генетик Петрова: наследственный рак груди развивается в 10% случаев

Рак молочной железы может развиться из-за мутации в генах, которая передается по наследству, или спонтанного сбоя, который происходит в ДНК во время деления клеток, предупредила в беседе с RT Ирина Петрова, заведующая Центром генетических исследований «Гемотест», кандидат медицинских наук.

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