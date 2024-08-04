Тарасова призвала народ поддержать теннисисток Андрееву и Шнайдер в финале ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер перед финальным матчем на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в парном разряде.
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