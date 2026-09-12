Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможна.
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