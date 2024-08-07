Лопес стал первым пятикратным олимпийским чемпионом по всем видам борьбы

Михаин Лопес 6 августа одержал победу в финале олимпийских игр по греко-римской борьбе. Это сделало борца из Кубы первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом во всех стилях борьбы, передает РИА Спорт.
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