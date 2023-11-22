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Худобин об американском менталитете: «Нет спонтанности, экспромта, все по расписанию: «Вот у нас выходной в среду или четверг – давайте запланируем чаепитие?»

– Вы недавно сказали, что за 16 лет так и не привыкли к американскому менталитету. Ну ничего себе! – Я сказал так, что первые пять лет у меня ушли на то, чтобы понять, как в этой стране жить.

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