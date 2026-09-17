«90 локомотивов в месяц»: в Киеве подсчитали ущерб от ударов ВС РФ по железной дороге

В Сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение сразу четырёх локомотивов на Украине.
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