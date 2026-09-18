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Voyah Dream 9: старт продаж минивэна с запасом хода 701 км 22 сентября

Voyah Dream 9: старт продаж минивэна с запасом хода 701 км 22 сентября

Премиальный бренд Voyah компании Dongfeng официально объявил, что его новый флагманский минивэн Voyah Dream 9 выйдет на рынок 22 сентября.

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