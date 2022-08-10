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Модрич о том, что ему нравится в Бензема: «Все. Я рад, ведь теперь все признают то, что я уже знал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от игры за Суперкубок Европы. Сегодня мадридский клуб, выигравший Лигу чемпионов в прошлом сезоне, сыграет с «Айнтрахтом», который победил в Лиге Европы.

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