Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок из-за потепления

На этой неделе в городе ожидается активное снеготаяние Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить работу по вывозу снега, очистке ливнестоков, обеспечить готовность к применению водооткачивающей техники для снижения последствий пропуска талых и паводковых вод, сообщили в мэрии.
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