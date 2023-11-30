Сенатор от Запорожской области, командир Военно-технического центра спецназначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин вспомнил, как подарил бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру большой портрет Иосифа Сталина.
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