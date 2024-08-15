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Патрушев: Руководство США лжет о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

Патрушев: Руководство США лжет о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

Помощник российского президента Владимира Путина Николай Патрушев в диалоге с «Известиями» объявил ложью комментарии властей Штатов о том, что они не участвовали в нападении украинской армии на Курскую область.

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