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Царьград

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Китай получил эксклюзивный доступ к рынку сигарет в зоне СВО: Полковник Чернов предупредил о последствиях

Китай получил эксклюзивный доступ к рынку сигарет в зоне СВО: Полковник Чернов предупредил о последствиях

В Сети разгоняют очередной «острый сюжет». Телеграм-канал «Полковник Чернов» заявил, что Китай получил чуть ли не эксклюзивный доступ к рынку сигарет в зоне СВО, а военных якобы ждёт ужасное качество табачной продукции.

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