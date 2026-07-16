Китай получил эксклюзивный доступ к рынку сигарет в зоне СВО: Полковник Чернов предупредил о последствиях

В Сети разгоняют очередной «острый сюжет». Телеграм-канал «Полковник Чернов» заявил, что Китай получил чуть ли не эксклюзивный доступ к рынку сигарет в зоне СВО, а военных якобы ждёт ужасное качество табачной продукции.
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