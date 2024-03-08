Во Франции назвали условия для ввода войск на Украину

Global Look Press/Ximena Borrazas/Keystone Press Agency Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция в случае продвижения российских военных в сторону Одессы или Киева может ввести свои войска на Украину.
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