Украинская делегация устроила скандал на встрече Красного Креста в Женеве

Источники в Женеве сообщили РИА Новости, что украинская делегация нарушила правило о недопустимости политических дискуссий на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).
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