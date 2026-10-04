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Эффектный гол Смирнова не спас «Велес» от поражения в матче с «Волгой»

Эффектный гол Смирнова не спас «Велес» от поражения в матче с «Волгой»

В воскресенье, 4 октября, ульяновская «Волга» в Домодедово победила московский «Велес» (2:1) в перенесенном матче 21-го тура Лиги PARI.

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