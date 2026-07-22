Девять книг для бережной заботы о себе

Иногда книжная полка говорит о человеке точнее, чем его расписание. На ней рядом оказываются тело и память, тревога и родительские сценарии, желание жить дольше и не менее сильное желание наконец-то жить честнее.
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