Песков: Макрон заявляет о готовности прямого участия Франции в военном конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон декларирует готовность Франции принять прямое участие в военном конфликте, заявил 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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