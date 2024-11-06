Космические туристы Илона Маска: как радиация повлияла н Ирэн ОрлонскаяИлон Маск проявляет большой интерес к космическим путешествиям, однако на данный момент его проекты реализуются на относительно небольшом уровне.
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