Депутат Гусев: москвичи с 2025 года не смогут получить статус предпенсионера

Москвичам, подходящим к пенсионному возрасту в текущем году, теперь недоступен статус предпенсионера, сообщил РИА Новости Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, представляющий партию «Справедливая Россия – За правду».