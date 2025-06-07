Депутат Гусев: москвичи с 2025 года не смогут получить статус предпенсионера

Москвичам, подходящим к пенсионному возрасту в текущем году, теперь недоступен статус предпенсионера, сообщил РИА Новости Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, представляющий партию «Справедливая Россия – За правду».
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