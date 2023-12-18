Форвард Михеев забросил шайбу в ворота «Чикаго» в победном матче «Ванкувера»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев заработал очко в матче с «Чикаго Блэкхокс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера».