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ОАЭ подписали соглашение между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном

ОАЭ подписали соглашение между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном

Объединенные Арабские Эмираты приветствовали соглашение, достигнутое между Республикой Таджикистан, Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан, о создании пункта стыка трехсторонней границы, а также подписание Худжандской декларации о вечной дружбе между тремя странами, 2 апреля пишет WAM.

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