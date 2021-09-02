США не намерены помогать силам сопротивления «Талибану» в Афганистане

На вопрос о возможности поддержки противников «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в междоусобицах Афганистана официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что военная миссия США в этой стране завершена.
На вопрос о возможности поддержки противников «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в междоусобицах Афганистана официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что военная миссия США в этой стране завершена.
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