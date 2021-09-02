ИЗВЕСТИЯ iz

6 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Раевский
    На хрена это нужно!!! Еще нужно согласится на участие без национального флага и гимна и тогда точно полный бред!!!Меж...Путин заявил, что...
  • Tania Еременко
    А кто это такой, Медведев?Сайт Readovka иск...
  • Валентин Поляков
    По России слух пошёл – Николай с ума сошёл...Путин назвал отсу...

США не намерены помогать силам сопротивления «Талибану» в Афганистане

США не намерены помогать силам сопротивления «Талибану» в Афганистане

На вопрос о возможности поддержки противников «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в междоусобицах Афганистана официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что военная миссия США в этой стране завершена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх