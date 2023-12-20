NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену, что Тайвань станет частью КНР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско рассказал о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны.
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