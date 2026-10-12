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Оуэн о Кэррике: «Заслуживает больше времени. «МЮ» играет хреново 15 лет, и вторая половина прошлого сезона была лучшей за все это время. Играй они так дальше, боролись бы за титул»

Майкл Оуэн считает, что Майклу Кэррику стоит дать поработать тренером « Манчестер Юнайтед », несмотря на неудачное начало сезона.

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