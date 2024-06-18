Соглашение России и КНДР: О чём Путин будет договариваться с Ким Чен Ыном?

Фото: Kremlin Pool/GloballookpressСегодня 834 прочитали Чем сотрудничество с Северной Кореей может быть интересно России? Заменят ли северокорейские рабочие мигрантов из Таджикистана и Узбекистана? И что такое северокорейское гостеприимство? Обсудили в новом выпуске программы "Мы в курсе" с Вадимом Козюлиным и Константином Асмоловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Куда пропал триллион рублей? Вы что, жрали их на завтрак, обед и ужин?». Министр обороны Белоусов шокирован суммами, украденными из казны
- Отключён первый дрон США над Чёрным морем: "Катастрофа для Киева". Десант на ЗАЭС. Русские полностью отрезают Часов Яр от снабжения
- Многоходовочка от Путина. Украина отказалась от его предложения закончить СВО: на то и был главный расчет
Свежие комментарии