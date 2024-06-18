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Добрый Мир

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Соглашение России и КНДР: О чём Путин будет договариваться с Ким Чен Ыном?

Соглашение России и КНДР: О чём Путин будет договариваться с Ким Чен Ыном?

Фото: Kremlin Pool/GloballookpressСегодня 834 прочитали Чем сотрудничество с Северной Кореей может быть интересно России? Заменят ли северокорейские рабочие мигрантов из Таджикистана и Узбекистана? И что такое северокорейское гостеприимство? Обсудили в новом выпуске программы "Мы в курсе" с Вадимом Козюлиным и Константином Асмоловым.

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