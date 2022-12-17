35-летний Зукарелло – самый возрастной автор хет-трика в истории «Миннесоты»

35-летний Матс Зукарелло – самый возрастной автор хет-трика в истории «Миннесоты». Форвард (35 лет 106 дней) забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) и превзошел достижение Эрика Стаала (2018 год, 33 года 121 день).
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