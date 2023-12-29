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Русская весна

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Удар по Украине: Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ

Удар по Украине: Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ

Сегодня Владимир Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ, пишет автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, также военный лётчик.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ПОДОНОК НАРКОМАНОВСКИЙ .....!!!!
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13 час.
Алексей Пассар
Какоиновый нюхач что-то лепечет несуразное
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11 час.
W
Walery
Зеленский утверждает, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее...? Сразу вопрос - с какого перепоя она (ПВО) украинская и становится сильнее? Всей той суммы которую украл Зеленский - разве хватит рассчитаться за поставки из-за рубежа таких ПВО?  Очевидно зеля готовит территорию под Израэль-2, и без хохлов на этой земле.
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1 час.

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