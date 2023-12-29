Удар по Украине: Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ

W

Walery

Зеленский утверждает, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее...? Сразу вопрос - с какого перепоя она (ПВО) украинская и становится сильнее? Всей той суммы которую украл Зеленский - разве хватит рассчитаться за поставки из-за рубежа таких ПВО? Очевидно зеля готовит территорию под Израэль-2, и без хохлов на этой земле.