Сегодня Владимир Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ, пишет автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, также военный лётчик.
Удар по Украине: Зеленский получил ответ на своё обращение к лётчикам ВКС РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ПОДОНОК НАРКОМАНОВСКИЙ .....!!!!
Ответить
13 час.
Алексей Пассар
Какоиновый нюхач что-то лепечет несуразное
Ответить
11 час.
W
Walery
Зеленский утверждает, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) будет становиться только сильнее...? Сразу вопрос - с какого перепоя она (ПВО) украинская и становится сильнее? Всей той суммы которую украл Зеленский - разве хватит рассчитаться за поставки из-за рубежа таких ПВО? Очевидно зеля готовит территорию под Израэль-2, и без хохлов на этой земле.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии