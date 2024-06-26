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Царьград

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Стройка клуба в Путино остановлена из-за человеческих останков

Стройка клуба в Путино остановлена из-за человеческих останков

На участке обнаружены человеческие кости и черепа, в том числе детский.В селе Путино Верещагинского района во время подготовки участка под строительство нового клуба были обнаружены человеческие кости и черепа, в том числе детский.

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