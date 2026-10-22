Медведя заметили возле нового детского сада «Огонек» в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. Об этом сообщила глава района Ирина Войнова на своей странице во «ВКонтакте».
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