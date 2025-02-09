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ФСБ приступила к поиску украинских ДРГ в Дзержинске

ФСБ приступила к поиску украинских ДРГ в Дзержинске

Силовые подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России начали поиск и уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в освобожденном ВС РФ Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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