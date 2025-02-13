Илон Маск сократит госаппарат на 25%, большие расходы считает мошенничеством

После вступления в должность главы DOGE Илон Маск впервые выступил перед журналистами. Он уверенно обосновал программу сокращения государственных расходов необходимостью удовлетворения требований американского народа.
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