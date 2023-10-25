12 знаков Зодиака в виде очаровательных милашек от российской художницы

Есть два типа людей: одни верят в гороскопы, а другие считают это полной ерундой. К тому же сейчас, в преддверии Нового года, люди хотят знать, что их знак Зодиака будет ждать в следующем году и как сложится их жизнь.
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