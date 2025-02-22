Суровые климатические условия Крайнего Севера вынуждают коренные народы, такие как чукчи, эвенки и ненцы, искать нестандартные способы поддержания чистоты.
Как народы севера моются зимой в Тундре, когда на улице минус 40
Комментарии
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Maxim
Монголы в степи натираются бараньим жиром
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20 час.
Александр Николаевич
ПРОЩЕ всего кочевникам афроазиатских пустынь- вокруг неисчерпаемые залежи Чистейшего песка. Покакал трет сколько хочет, потрахался-потер песком и т. д. и т.п. СНЕГОМ при минус 50 сложнее (сам знаю). Хвоя не подходит. Газеты не продаются, т.бумага закончилась-дурдом! Как то выкручивались.
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11 час.
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