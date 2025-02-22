TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Онегин
    "рост в Духе" -имеет смысл, но без передачи знаний и навыков другим поколениям он просто уходит в пустоту.Хотел сказа..."Это хуже проклят...
  • Виктор Онегин
    Нельзя парня винить в никчемности. Когда как мне за 70, понимаешь что это судьба каждого. Просто у него взлёт и паден..."Это хуже проклят...
  • Виктор Онегин
    Богом во плоти?-Ещё один несчастный."Это хуже проклят...

Как народы севера моются зимой в Тундре, когда на улице минус 40

Как народы севера моются зимой в Тундре, когда на улице минус 40

Суровые климатические условия Крайнего Севера вынуждают коренные народы, такие как чукчи, эвенки и ненцы, искать нестандартные способы поддержания чистоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Монголы в степи натираются бараньим жиром
Ответить
20 час.
Александр Николаевич
ПРОЩЕ всего кочевникам афроазиатских пустынь- вокруг неисчерпаемые залежи Чистейшего песка. Покакал трет сколько хочет, потрахался-потер песком и т. д. и т.п. СНЕГОМ при минус 50 сложнее (сам знаю). Хвоя не подходит. Газеты не продаются, т.бумага закончилась-дурдом! Как то выкручивались.
Ответить
11 час.
наверх