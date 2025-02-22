Как народы севера моются зимой в Тундре, когда на улице минус 40

Александр Николаевич

ПРОЩЕ всего кочевникам афроазиатских пустынь- вокруг неисчерпаемые залежи Чистейшего песка. Покакал трет сколько хочет, потрахался-потер песком и т. д. и т.п. СНЕГОМ при минус 50 сложнее (сам знаю). Хвоя не подходит. Газеты не продаются, т.бумага закончилась-дурдом! Как то выкручивались.