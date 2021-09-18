Петербургские олимпийцы рассказали, почему трехдневное голосование — это удобно

В России началось голосование — граждане выбирают депутатов в Госдуму РФ. В этом году оно длится три дня и своим мнением о таком нововведении поделились бывшие и действующие спортсмены, сумевшие стать призерами и победителями Олимпийских игр.
В России началось голосование — граждане выбирают депутатов в Госдуму РФ. В этом году оно длится три дня и своим мнением о таком нововведении поделились бывшие и действующие спортсмены, сумевшие стать призерами и победителями Олимпийских игр.
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