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Петербургские олимпийцы рассказали, почему трехдневное голосование — это удобно

Петербургские олимпийцы рассказали, почему трехдневное голосование — это удобно

В России началось голосование — граждане выбирают депутатов в Госдуму РФ. В этом году оно длится три дня и своим мнением о таком нововведении поделились бывшие и действующие спортсмены, сумевшие стать призерами и победителями Олимпийских игр.

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