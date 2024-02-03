Из странной «серой мышки» в экстравагантную икону стиля: Что изменило Ренату Литвинову

Грация, утонченность и женственность – все это про Ренату Литвинову. Многим она известна в первую очередь, как светская львица и икона стиля с неповторимым вкусом и взглядом на мир, и только во вторую – как актриса и режиссер.
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