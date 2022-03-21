7 странных вопросов, на которые ответила наука

В науке нет места слову "верю", и каждая гипотеза проверяется экспериментом. Если же таковой невозможен по причине ограниченности научного развития на данный момент времени, он откладывается, а утверждение остается гипотезой до лучших времен.
В науке нет места слову "верю", и каждая гипотеза проверяется экспериментом. Если же таковой невозможен по причине ограниченности научного развития на данный момент времени, он откладывается, а утверждение остается гипотезой до лучших времен.
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