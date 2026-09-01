Омский симфонический оркестр анонсировал программу юбилейного сезона

Омский академический симфонический оркестр откроет свой юбилейный 60-й сезон 20 сентября. В этот вечер на сцену Концертного зала выйдут оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Васильева, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано) и хоровая группа Омского государственного детского ансамбля под руководством заслуженного работника культуры России Раисы Костиковой.