Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

Омский симфонический оркестр анонсировал программу юбилейного сезона

Омский симфонический оркестр анонсировал программу юбилейного сезона

Омский академический симфонический оркестр откроет свой юбилейный 60-й сезон 20 сентября. В этот вечер на сцену Концертного зала выйдут оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Васильева, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано) и хоровая группа Омского государственного детского ансамбля под руководством заслуженного работника культуры России Раисы Костиковой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым