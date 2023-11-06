В Молдавии правящая партия проигрывает оппозиции на местных выборах

В родном селе президента Санду кандидат от правящей партии PAS уступил позиции в первом же туре.Согласно данным ЦИК Молдавии после обработки 100% голосов на местных всеобщих выборах стало понятно, что правящая партия значительно уступила оппозиции.
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