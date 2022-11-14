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Про стиль работы жителей разных городов

Про стиль работы жителей разных городов

﻿﻿Москвичи - они быстрые. И быстро — это связано не только с тем, что все нужно еще вчера. Они также раздвигают границы возможностей: для них нет ничего невозможного! Москвичи всегда куда-то бегут, спешат Честно говоря, мне нравится этот образ.

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