Про стиль работы жителей разных городов

﻿﻿Москвичи - они быстрые. И быстро — это связано не только с тем, что все нужно еще вчера. Они также раздвигают границы возможностей: для них нет ничего невозможного! Москвичи всегда куда-то бегут, спешат Честно говоря, мне нравится этот образ.