Кто такой Такер Карлсон и зачем ему даст интервью Путин, активы ЦБ опять не могут обратить в пользу Украины и как Россия помогает КНДР

Российские государственные СМИ не зря три дня следили за каждым шагом приехавшего в Москву бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона — во вторник вечером он объявил, что возьмет интервью у Владимира Путина.
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