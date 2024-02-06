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Кто такой Такер Карлсон и зачем ему даст интервью Путин, активы ЦБ опять не могут обратить в пользу Украины и как Россия помогает КНДР

Кто такой Такер Карлсон и зачем ему даст интервью Путин, активы ЦБ опять не могут обратить в пользу Украины и как Россия помогает КНДР

Российские государственные СМИ не зря три дня следили за каждым шагом приехавшего в Москву бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона — во вторник вечером он объявил, что возьмет интервью у Владимира Путина.

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