Срочно! Ответ за Грозный не заставил долго ждать: как минимум уничтожено 200 ВСУшников

Рамзан Кадыров отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В ответ на атаку беспилотников в Грозном Вооруженные силы России атаковали объекты в Харькове, в результате чего было уничтожено около 200 военнослужащих украинской армии.
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