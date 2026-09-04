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Царьград

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В Литве оценили слова Тихановской об "угрозе" со стороны Белоруссии

В Литве оценили слова Тихановской об "угрозе" со стороны Белоруссии

Советник президента республики не увидел наращивания военного потенциала у границ.Власти Литвы не фиксируют угроз со стороны Белоруссии, заявил главный советник президента республики по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулянис в эфире LRT.

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