В Литве оценили слова Тихановской об "угрозе" со стороны Белоруссии

Советник президента республики не увидел наращивания военного потенциала у границ.Власти Литвы не фиксируют угроз со стороны Белоруссии, заявил главный советник президента республики по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулянис в эфире LRT.
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Нужно быть последним дураком, прислушиваясь к словам беглой белорусской кухарки.