Такаити призвала Россию убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать мемориал победы СССР над ее страной, установленный в Хабаровске.
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А, куда девать 30 миллионов Китайцев убитых японскими самураями эта манда не сообщила!? Надо япошек понять и простить? они же простили пиндосов за Хиросиму и Нагасаки. То, что до сих пор находятся под оккупацией сша это она тоже не помнит. Биолаборатории, эксперименты над живыми людьми и т.д. не ранет её тонкую душевную конструкцию.