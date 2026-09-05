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Газета.ру

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Такаити призвала Россию убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Такаити призвала Россию убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать мемориал победы СССР над ее страной, установленный в Хабаровске.

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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

А, куда девать 30 миллионов Китайцев убитых японскими самураями эта манда не сообщила!?  Надо япошек понять и простить? они же простили пиндосов за Хиросиму и Нагасаки. То, что до сих пор находятся под оккупацией сша это она тоже не помнит. Биолаборатории, эксперименты над живыми людьми и т.д. не ранет её тонкую душевную конструкцию.